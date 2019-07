Napoli, 22enne si lancia dal balcone al secondo piano: è in prognosi riservata

Giovedì 25 Luglio 2019, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 22enne napoletano è precipitato dal secondo piano della propria abitazione in via Zara, nel quartiere Poggioreale. Il giovane, nonostante l'altezza e la violenza dell'impatto al suolo, è rimasto cosciente all'arrivo dei soccorsi durante i quali ha dichiarato la propria volontà di togliersi la vita.Sul posto è intervenuta intorno alle 15, l'ambulanza della postazione Ponticelli che ha soccorso il ragazzo prestandogli le prime cure e trasportandolo d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Nel presidio il paziente è stato assistito come codice rosso e ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico e le numerose fratture riportate in varie parti del corpo.Al momento della precipitazione, era presente in casa con il 22enne, la madre che ha confermato il disagio psicologico del figlio.Negli ultimi mesi, l'aumento dei tentativi di suicidio, soprattutto tra gli under 25, è stato oggetto dell'attenzione di associazioni onlus che hanno registrato dati allarmanti a Napoli e nelle province campane. Tra i progetti al vaglio delle Onlus, c è una rete di assistenza psicologica dedicata alle famiglie e a coloro che hanno tentato il suicidio, per realizzare veri e propri protocolli con i presidi ospedalieri.