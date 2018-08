Imma, la quinta vittima nell'estate nera di Torre del Greco: «Era un vero vulcano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 21 Agosto 2018, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo, Giovanni, Antonio, Gerardo. E ora anche Immacolata: cinque torresi morti tragicamente in una settimana, mentre erano o andavano in vacanza. Il 14 agosto la sciagura del ponte Morandi a Genova sotto il quale sono rimasti uccisi quattro giovani corallini tra i 26 e i 29 anni, l’altro ieri la piena-killer del Raganello che è diventata un nuovo dramma torrese. «Torre del Greco sanguina, sembra una maledizione: questa è davvero un’estate nera». Il dolore, il lutto, la morte sembrano avere una geografia per il paese dei fiori e del corallo, 85mila anime tra il mare e il Vesuvio dilaniate da due catastrofi nazionali. Sotto il muro d’acqua che è venuto giù dal Raganello portando morte e distruzione è rimasta Maria Immacolata Marrazzo: 43 anni, avvocato civilista, i capelli ramati, gli occhi grandi e uno splendido sorriso sulle labbra delicate. Da qualche giorno era in vacanza in Calabria, un tour del cosentino insieme al marito Giovanni Sarnataro, i figli Angela e Mario, 12 e 10 anni e una coppia di amici di Qualiano, Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo, morti anche loro tra le gole del Pollino.Per tutti era Imma. «Era una bravissima donna, sono addoloratissimo: esprimo vicinanza alla famiglia e resto a disposizione per fornire supporto morale e materiale. Abbiamo subito contattato l’Unità di crisi e sperato che stavolta non finisse come a Genova. Ma purtroppo è andata così», racconta provato il sindaco Giovanni Palomba, fin dalle prime luci del giorno attivo in questa sciagura, così come lo era stato nel caso del viadotto ligure. I funerali di Imma si terranno domani, nella stessa Basilica di Santa Croce che venerdì scorso ha ospitato le esequie dei “martiri” di Genova: «Altro sangue torrese, il destino si sta accanendo contro la nostra comunità».