Napoli, picchia la compagna, va in questura e la denuncia: arrestato

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti per una segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che nel pomeriggio, come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita fisicamente dal suo compagno che si era poi allontanato; la donna è stata immediatamente soccorsa da personale 118 per le ferite riportate.

Successivamente, gli operatori, nel transitare in via Medina, hanno notato l’auto dell’uomo parcheggiata nei pressi della questura ed hanno accertato che quest’ultimo si era recato all’ufficio denunce raccontando di essere stato aggredito dalla compagna.

Un 42enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.