Lesioni alla moglie, misura cautelare e divieto di dimora in provincia per il marito

A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata odierna, militari della stazione carabinieri di Airola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persone ed ai luoghi frequentati dalla stessa nonché divieto di dimora nella provincia di Benevento, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo sannita, gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie.

Le indagini sono state avviate in seguito alla trasmissione di annotazioni di servizio concernenti segnalazioni provenienti dall’uomo e da una dottoressa del pronto soccorso presso cui si era recata la vittima nonché dalla successiva querela dalla stessa sporta nella quale la donna riferiva le condotte dall’aprile 2023 ad opera del marito e consistenti in abituali vessazioni, ingiurie, minacce e aggressioni fisiche prevalentemente motivate dalla morbosa gelosia dell’uomo. La narrazione dei fatti delittuosi subiti è stata riscontrata dall’attività investigativa espletata.

In sede di esecuzione della misura l'uomo non ha prestato il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico ragion per cui gli è stato contestualmente applicata anche la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Benevento.