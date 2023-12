Napoli, uomo accoltellato nella notte a Ponticelli: «Aggredito sotto casa da sconosciuti»

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nell'ospedale Villa Betania per la segnalazione di una persona ferita.

Poco prima un 42enne del quartiere napoletano di Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato con una ferita da taglio alla gamba e alla spalla sinistra. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l'uomo sia stato aggredito nei pressi della sua abitazione da sconosciuti che senza alcun apparente motivo lo hanno ferito con una lama. La vittima è ancora ricoverata per ulteriori accertamenti ma non è in pericolo di vita

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ponticelli impegnati nel ricostruire l'intera dinamica dell'evento.