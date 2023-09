Gli agenti delle volanti sono intervenuti in corso Meridionale, a seguito di una segnalazione per alert alloggiati, in quanto si era presentato presso una struttura ricettiva un 33enne francese destinatario di un mandato di arresto europeo per rapina a mano armata commessa in Belgio; nella circostanza, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato, nella stanza d’albergo, 4 mila euro in contanti.