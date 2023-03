Vende marijuana in auto e in casa ne ha altri due chili: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Manlio, hanno notato un’auto con a bordo un uomo consegnare qualcosa ad una persona a bordo di uno scooter; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo ed hanno rinvenuto, sul tappetino lato guida del veicolo, un astuccio con 10 bustine contenenti circa 15 grammi di marijuana e 100 euro; inoltre, hanno controllato l’abitazione in suo uso dove hanno trovato due bustoni e 480 bustine contenenti circa 2 kg della stessa sostanza, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed altri 100 euro.

C.M., 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.