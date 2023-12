Napoli: vigili in azione durante Napoli-Cagliari, rimosse 94 veicoli

Nell'ambito delle misure di sicurezza predisposte in occasione dell'incontro di calcio tra Napoli e Cagliari, il comando di Polizia Locale di Napoli ha svolto un'ampia operazione volta al rispetto delle norme. Il personale impiegato per l'evento è stato composto da 70 unità, tra cui 5 ufficiali e 65 agenti, che hanno lavorato per garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo. Tra le attività svolte, spiccano i risultati ottenuti nei controlli amministrativi, che hanno portato al sequestro di 60 articoli tra sciarpe, cappelli e 110 bottigline di liquori, in seguito a tre sequestri amministrativi per mancata autorizzazione amministrativa.

I controlli nei pressi dei negozi hanno portato all'ispezione di tre esercizi commerciali, mentre sono stati rimossi 94 veicoli per violazioni delle modalità di sosta, di cui 50 motocicli.

E come di consueto nel fine settimana la Polizia Locale di Napoli ha effettuato controlli mirati nella zona della cosiddetta «Movida». Durante queste operazioni sono stati ispezionati sette locali commerciali, sanzionati per irregolarità legate all'installazione delle tende, all'occupazione di suolo e irregolarità nelle autorizzazioni amministrative. In occasione del concerto natalizio in Piazza Vanvitelli, sono stati eseguiti controlli specifici: diciotto le rimozioni auto per sosta irregolare, nove le sanzioni per transito dei motocicli «Rider» in area pedonale. Inoltre, sono stati intensificati i controlli nelle zone periferiche della città, con particolare attenzione a Scampia - Via Emilio Scaglione: oltre al controllo di autoveicoli e motoveicoli i caschi bianchi si sono concentrati sulla verifica della regolarità nel trasporto merce e ATP (trasporto merce deperibile). Undici i controlli effettuati agli autotrasporti per un totale di diciotto verbali elevati.