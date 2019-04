Napoli, violati i cancelli della villa Floridiana: manomesso il lucchetto

Venerdì 26 Aprile 2019, 13:28

Vandalizzato e scassinato l'ingresso della Villa Floridiana, il parco verde nel cuore del Vomero dove è stato manomesso il cancello che su via Cimarosa. È accaduto ieri sera, poco dopo le 19, orario in cui i custodi hanno dato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine.Ieri sera, il lucchetto del cancello in ferro battuto era stato danneggiato e aperto, consentendo all'autore dello scasso di accedere all'ingresso principale del parco, ormai chiuso al pubblico.Sul posto sono giunte le volanti del commissariato del Vomero che hanno verificato la manomissione e accertato insieme ai custodi che qualcuno rimasto chiuso all'interno della villa, aveva rotto il lucchetto per uscire. I custodi, per il momento, non hanno sporto denuncia riguardo l'episodio verbalizzato dagli agenti.