Nicola Tagliafierro è il nuovo ambasciatore di Sostenibilità 2022 di GreenBlueDays

È Nicola Tagliafierro, campione di sostenibilità e universalmente riconosciuto come una delle voci più autorevoli del suo ambito, ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento di Best Sustainability Ambassador 2022 di GreenBlueDays. Tagliafierro, 45 anni, originario di Maddaloni, a capo della Sostenibilità di Enel X, è da sempre in prima linea contro i cambiamenti climatici ed è l'unico italiano a essere mai stato accettato nel prestigioso Aspen Institute negli Stati Uniti. È inoltre direttore scientifico del Master in Economia Circolare presso EIIS – European Institute of Innovation and Sustainability, autore di pubblicazioni scientifiche e del libro Il Circular Economy Manager edito da Feltrinelli ed in uscita nelle prossime settimane. «Per me è un privilegio - racconta Tagliafierro - poter ricevere questo riconoscimento e assumere il non certo semplice ruolo di ambasciatore della sostenibilità nel mondo, e farlo partendo dall'Italia mi rende ancora più orgoglioso».

«Si tratta - continua Tagliafierro - di un riconoscimento importante per la storia di un ragazzo che ha iniziato nella finanza lavorando nella city di Londra ma con la testa altrove, consapevole che il mondo andasse cambiato con le idee prima ancora che con le conoscenze. La tutela dell'ambiente è il mio sogno fin da quando ero bambino: ho scoperto di poterlo fare a livelli alti mettendoci passione, empatia, creatività. Vorrei ora che la storia di questo ragazzo possa essere di ispirazione per tanti e far scoprire a qualcuno di poter fare lo stesso lavoro che fino a qualche anno fa nemmeno esisteva nell'immaginario collettivo. Il mondo ce lo chiede, la comunicazione deve cambiare e il rischio di greenwashing mai come ora è dietro l'angolo. Altro tempo da perdere non c'è».

«Nel disegnare questo premio - dichiara Sonia Cocozza, fondatrice dei GreenBlueDays - ci siamo ispirati alle centinaia di professionisti che abbiamo incontrato in questi anni, al loro impegno, alla loro passione. Si tratta di un premio che vuole rappresentare un riconoscimento a questi eroi che ogni giorno passo dopo passo rendono reale la possibilità di un mondo più sostenibile sia ambientalmente che da un punto di vista sociale. Inoltre, attraverso i GreenBlueDays ed in linea con il nostro percorso vogliamo mettere in evidenza le eccellenze in termini di risorse umane che sono partite dal Sud Italia e che oggi contribuiscono attivamente a realizzare la transizione ecologica».