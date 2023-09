Nuovo codice dei contratti pubblici: dibattito con avvocati ed esperti

«Un nuovo codice dei contratti pubblici: obiettivi ed aspetti problematici» è stato il tema del dibattito che si è tenuto questa mattina in via Tribunali, presso la Fondazione del Banco di Napoli. Sono intervenuti (nella foto) il presidente della Fondazione Orazio Abbamonte, il consigliere generale Marcello D’Aponte, il presidente dell’Ordine avvocati di Napoli Immacolata Troianiello, il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti. All’incontro hanno partecipato anche Luigi Maria D’Angiolella, vicepresidente Unione avvocati amministrativisti, Angelo Lancellotti presidente ANCE Napoli, Mario Rosario Spasiano prorettore dell’università “Vanvitelli” e Vincenzo Nunziata presidenti aeroporti di Roma. Le conclusioni sono state affidate a Giancarlo Montedoro, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Procedure più snelle, soglie più elevate per l’affidamento diretto e possibilità di utilizzare procedure a invito per contratti di importo fino alle soglie comunitarie: si è discusso sulle principali novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici che modificano in maniera sostanziale i rapporti tra le aziende e la pubblica amministrazione e sull’articolo 50 che regola le modalità con cui gli Enti devono gestire le procedure di affidamento e che conferma l’innalzamento delle soglie per affidamenti diretti e procedure negoziate.

L’ampliamento dello spettro entro il quale procedere con affidamenti diretti e procedure negoziate, ha come obiettivo la semplificazione dell’iter di aggiudicazione, nonché una diminuzione dei tempi di realizzazione di opere e di erogazione dei servizi.