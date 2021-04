Capri: ultimate le vaccinazioni dei 50enni, ora sull'isola si passa ai 40enni

Circa 540 cinquantenni anacapresi si sono vaccinati oggi ad Anacapri nel centro vaccinale allestito nella Sala Multimediale Mario Cacace, che è stato aperto stamattina alle 9 rispettando i turni e gli orari si sono presentati puntali tutti gli anacapresi che avevano aderito al piano vaccinale sulla piattaforma regionale. In due giorni a Capri ed Anacapri è stato somministrato il vaccino a circa 1100 cittadini residenti nei due comuni tra i 50 ed i 60 anni. Domani è il turno degli over 40, sono già stati convocati per il Comune di Capri quella fascia d’età che va dai 40 ai 49 anni. La sede è quella della Tendostruttura San Costanzo a Palazzo a Mare dove hanno luogo, con l’ausilio dei sanitari, della Protezione Civile e del personale dell’ASL Na 1, le operazioni di vaccinazione. Il copione è sempre lo stesso, navette gratuite in Piazzetta sino alla Tendostruttura, dove a ritmo serrato sta andando avanti il piano vaccinale nell’isola azzurra. Secondo voci raccolte negli ambienti, se il vaccino sarà fornito le operazioni continueranno venerdì, sabato e domenica seguendo le fasce d’età a scalare sino ad arrivare a quella annunciata dai Sindaci destinata agli over 16 iscritti in piattaforma. La data prevista, se non verrà a meno il vaccino, è quella di lunedì 3 maggio.

