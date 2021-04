Vaccini Covid in Campania, De Luca ordina giornate con accesso libero: «E sì alla vaccinazione di massa a Capri, Ischia e Procida»

Nel giorno in cui l'unità di crisi nazionale ratifica il passaggio della Campania in zona gialla, il governatore Vincenzo De Luca imprime una nuova forte accelerata alla campagna vaccinale. Con l'ordinanza numero 16 del 23 aprile 2021, infatti, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, è dato mandato alle Asl Napoli 1 e Napoli 2 di organizzare, presso i centri vaccinali delle isole di Capri, Ischia e Procida, il calendario delle vaccinazioni includendovi, secondo un ordine decrescente per fasce di età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia, i cittadini aventi stabile residenza, domicilio o dimora sui rispettivi territori isolani e, in un secondo momento, anche la vaccinazione dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani».

Ancora, De Luca autorizza «tutte le aziende sanitarie della Campania a realizzare nei territori di competenza, nell’ambito delle categorie/fasce di età attive secondo il piano vaccinale vigente, sedute o giornate vaccinali ad accesso libero, al fine di offrire la maggiore offerta possibile di somministrazione di vaccino ai soggetti aventi diritto, con obbligo di assicurare la contestuale registrazione dei relativi dati di adesione e avvenuta vaccinazione sulla piattaforma regionale Sinfonia».