Nuovo lutto al Comune di Marano: morto il dipendente Pellecchia

Nuovo lutto per il municipio di Marano. E' deceduto ieri, per cause non ancora note, il dipendente Francesco Pellecchia (nella foto), per anni impiegato all'ufficio tecnico e al settore patrimonio dell'Ente. Francesco Pellecchia aveva 60 anni ed era molto noto in città e negli uffici dell'ente.

Era il papà dell'ex consigliere comunale Dino Pellecchia. Sconcerto e incredulità tra i colleghi, che soltanto quattro giorni fa aveva appreso dell'improvvisa scomparsa di un altro dipendente comunale: Michele Vallefuoco, impiegato nella villa comunale, la cui salma - dopo l'improvviso malore in casa, è stata sequestrata per ordine dell'autorità giudiziaria.