Raccolti i fondi per Rico, il bimbo napoletano sarà operato in Olanda. I genitori su Fb: grazie a tutti

L'obiettivo è stato raggiunto. Sono stati raccolti i 45mila euro che consentiranno al piccolo Rico, il bimbo di Mugnano affetto una malattia genetica rara, di operarsi in un centro specializzato olandese. La macchina della solidarietà era partita nelle scorse settimane dopo l'appello lanciato dalla mamma di Rico. I genitori del bimbo hanno così voluto ringraziare tutti quelli che hanno contribuito affinché si raggiungesse l'obiettivo.

«Ce l'abbiamo fatta ed è tutto merito vostro - scrivono i genitori sulla pagina Uniti per Rico - Ognuno, in base alle proprie possibilità, ci ha messo il suo cuore e per noi il pensiero e l'amore vale più di ogni cosa. Vi volevamo ringraziare anche per qualcosa di più profondo: ci avete fatto cambiare idea sulla vita e di come la solidarietà esista. Ora abbiamo una famiglia di oltre 4 mila persone e non potete capire quanto sia stato bello».

