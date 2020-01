«Uniti per Rico», uno spettacolo per raccogliere fondi: sul palco Zulù, Ciccio Merolla e Daniele Sepe

"Uniti per Rico": è in programma domenica (ore 20,30) la manifestazione finalizzata alla raccolta fondi per Rico, il bimbo affetto da una malattia genetica rara che necessita di un intervento salvavita da tenersi in un centro specialistico olandese. Occorrono 44mila e per raggiungere lo scopo, con il patrocinio del Comune di Mugnano, domenica andrà in scena uno spettacolo nel teatro comunale della cittadina a nord di Napoli. L'intero incasso (10 euro il biglietto d'ingresso) sarà devoluto alla famiglia Romagnuolo. Parteciperanno all'evento i ragazzi dell'associazione 'Augurabile' che apriranno lo spettacolo. Sul palco, inoltre, I Desideri, Salvatore Gisonna di Made in Sud, Zulù dei 99 Posse, Valerio Jovine, Massimo Jovine dei 99 Posse, Ciccio Merolla, Daniele Sepe, 'O Rom, Massimo Ferrante, Pietrarsa & Mimmo Maglionico, Mujeres Creando, Antonella Maisto, RFC, Sing Covertura, Simone Lino e Otruf & Beatmas.



Lo spettacolo sarà presentato dall'organizzatore dell'evento, Michele Chianese, speaker di Radio Crc. "Sarà una serata speciale, una serata magica - spiega il papà di Rico, Antonio Romagnuolo - Io e la mia famiglia non ci stancheremo mai di ringraziare chi ci ha accompagnato, aiutato e supportato in questo percorso. La comunità mugnanese sta dimostrando di avere un cuore immenso e di questa cosa ne eravamo convinti sin dall'inizio di questa raccolta fondi".





© RIPRODUZIONE RISERVATA