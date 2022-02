Omicidio Ugo Russo, la storia di Zerocalcare a due anni dalla vicenda

Domani in allegato all'Essenziale sarà in edicola la storia che Zerocalcare ha realizzato per la rivendicazione di verità e giustizia sul'omicidio di Ugo Russo, 15 anni. Una narrazione oltre gli stereotipi e le censure preventive a due anni ormai dalla morte di Ugo, avvenuta nella notte del 1 marzo 2020, mentre tra troppi rinvii ancora non si ha notizia di quando ci sarà la chiusura delle indagini e comincerà finalmente il processo.

Venerdi prossimo sarà presentato il fumetto insieme all'autore ai Quartieri Spagnoli. Sabato 26 febbraio è prevista invece una manifestazione pubblica per chiedere verità e giustizia per Ugo a due anni dalla sua morte