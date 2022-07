Persona sui binari: sospese le linee dell'Eav sulla tratta Napoli-Barra

Persona sui binari: circolazione interrotta sulla tratta Napoli-Barra su disposizione dell'autorità giudiziaria. Non c'è pace per le linee vesuviane gestite dall'Eav, alle prese con ritardi e soppressioni dovute a mancanza di materiale e carenza di personale .

L'Ente Autonomo Volturno infatti si è visto costretto a interrompere la circolazione tra le stazioni di Napoli Porta Nolana e San Giovanni a Teduccio in quanto i carabinieri stanno cercando persona allontanatasi sui binari. Di tutt'altra natura invece il problema che dal pomeriggio, e per la seconda volta in pochi giorni, sta causando disagi lungo la tratta Barra-Sarno, dove «causa eccessivo surriscaldamento delle rotaie - come fa sapere Eav - in conformità a quanto prescritto dalle norme, la velocità di tracciato viene ridotta di 20 km/h rispetto alla velocità massima».