Pescivendolo ucciso a Boscoreale, la perizia dei Ris: hanno sparato per ammazzare. Pronto l'identikit del killer

Perquisizioni, controlli a tappeto, visione dei filmati e nuovi rilievi. Proseguono le indagini per risalire ai tre responsabili dell’omicidio di Antonio Morione, il commerciante 41enne di Torre Annunziata ucciso in un tentativo di rapina alla sua pescheria «Il Delfino» la sera del 23 dicembre in via Giovanni Della Rocca a Boscoreale. Gli investigatori partono da una certezza: chi ha sparato voleva uccidere Morione e ha mirato prima di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati