Petardo esploso in casa, 43enne ferito e portato al pronto soccorso

Il boato, poi la paura. E la corsa in ospedale. Un 43enne di Marigliano è rimasto ferito alle gambe nell'esplosione di un grosso petardo. In via Montesanto i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di un'esplosione all'interno di un'abitazione. Secondo quanto accertato dai militari, il forte boato sarebbe stato causato dall'innesco di un grosso petardo artigianale. A maneggiare la piccola bomba lo stesso 43enne, conoscente del proprietario dell'appartamento.

L'uomo è rimasto ferito alle gambe e alle braccia ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Non è in pericolo di vita. Nell'abitazione, messa in sicurezza dai vigili del fuoco, sono stati danneggiati alcuni oggetti e parte della controsoffittatura. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica.