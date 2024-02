Philadelphia, Cristiana Dell'Anna in visita alla Sbarro: «Testimonial anti-cancro»

L’attrice Cristiana Dell’Anna, che vestirà i panni della missionaria Francesca Saverio Cabrini, nel film: “Cabrini”, il 23 febbraio 2024, ha incontrato il presidente e fondatore dello Sbarro Health Research Organization, Antonio Giordano, MD, PhD, Miguel Mostafá, preside della Facoltà di Scienza e Tecnologia, presso la Temple University di Filadelfia ed il presidente nazionale dei Son’s of Italy Michael Polo. Il film, basato sulle vicende della suora che fondò l'organizzazione benefica Sisters of the Sacred Heart, sarà presentato in anteprima l'8 marzo.

Il dramma biografico descrive in dettaglio la vita della famosa missionaria cattolica romana e futura santa Francesca Cabrini, descrivendone le difficoltà, gli sforzi e le opposizioni in cui si imbatte’ a New York City.

Il film esplora i temi del sessismo e dell'anti-italianismo della fine del XIX secolo.



Il prof Giordano su Cristiana Dell’Anna ha dichiarato: «E’ una forte sostenitrice della ricerca sul cancro ed in particolar modo del nostro Istituto Sbarro sia negli Stati Uniti che in Italia.

Cristiana, inoltre, è partenopea come me, per cui la sua visita è ancor più significativa per quanti, come i campani, conoscono il fenomeno dell’emigrazione. Sono onorato di ospitarla presso i laboratori della Sbarro Health Research Organization, anche per lo spessore del personaggio da lei interpretato».

Il prof Antonio Giordano con l'attrice Cristiana Dell'Anna

Lo Sbarro Health Research Organization (SHRO) è un ente di beneficenza senza scopo di lucro impegnato a finanziare l'eccellenza nella ricerca oncologica, nell’ambito delle malattie cardiovascolari o croniche come il diabete e a favorire la formazione di giovani medici in uno spirito di professionalità ed inclusione. Per saperne di più sulla Shro visitare il sito www.shro.org.