Pista di atletica, sediolini, luci e bagni: nuovo look per il San Paolo in vista delle Universiadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 23 Giugno 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pista di atletica, impianto di illuminazione, impianto audio, sediolini nuovi e parte dei bagni. Lo stadio San Paolo è pronto a rifarsi il look in vista delle Universiadi del 2019. Entro il 30 aprile prossimo saranno terminati i lavori che, per quanto riguarda i nuovi sediolini, cominceranno dopo l'estate. Per completare le opere ci sono sul piatto i fondi regionali per le Universiadi: 19,6 milioni di euro, come chiarito ieri dal vicepresidente di Palazzo Santa Lucia Fulvio Bonavitacola durante il vertice in Prefettura. LA...