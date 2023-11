Napoli, uccisero l'agente Apicella durante una rapina: condannati in via definitiva

Diventa definitiva la condanna per i tre banditi che speronarono e uccisero l'agente Pasquale Apicella, colpito a morte mentre provava a bloccare i rapinatori che avevano svaligiato un bancomat e fatto altre razzie.

Un episodio che risale al 27 aprile del 2020, in piena epoca covid, per il quale sono diventate definitive le condanne per Igor e Abram Adzovic, che incassano 14 anni di reclusione; e a 22 anni per Fabricio Adzovic, che era alla guida di un'auto rubata.

I tre si lanciarono a folle velocità in via Calata Capodichino, senza fermarsi all'alt dell'auto della polizia, condotta da Pasquale Apicella, diventato esempio di dedizione alla divisa, al rispetto della legalità, indicato da tutti come un vero e proprio eroe.

In aula, la famiglia di Apicella era rappresentata dal penalista napoletano Gennaro Razzino.