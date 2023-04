Lino Apicella, l'agente ucciso a Capodichino avrebbe compiuto 40 anni: «Onore a te, uomo dedito al lavoro»

Oggi avrebbe compiuto 40 anni Lino Apicella, il poliziotto del commissariato Secondigliano morto mentre tentava di fermare una banda di malviventi. L’agente rimase ucciso la notte del 27 aprile 2020 sulla Calata Capodichino mentre, insieme con i colleghi, cercava di bloccare la fuga di tre ladri che, poco prima, avevano tentano di svaligiare lo sportello bancomat di una banca.

In tanti lo ricordano sui social: «Auguri lassù caro Lino, - scrive il sindacalista Francesco Paolo Russo - oggi nel giorno del tuo 40º compleanno ti voglio ricordare con qualche foto foto, la prima che ti ritrae nella tua meravigliosa alta uniforme, la seconda dove si vedono tua moglie Giuliana ed il vostro impeccabile Figlio, ritirare la tua medaglia d’oro al valor civile dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella».

La cugina Emilia gli scrive su fb: «Onore all’agente Pasquale Apicella, medaglia d'oro al Valore Civile, ritirata oggi, nel corso della Festa della Polizia, dal figlio Thiago, oggi 13 aprile, sarebbe stato il tuo compleanno. Ti voglio ricordare per la tua dedizione al lavoro e per l’attaccamento al territorio, per garantire la sicurezza di tutti».