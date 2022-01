Incidente a Pompei pochi minuti prima di mezzanotte: Porsche a folle velocità contro diverse auto

Pauroso incidente stradale nel centro cittadino di Pompei, ma per fortuna le conseguenze sono state meno gravi del previsto. Una Porsche a folle velocità, come un proiettile vagante, ha sbattuto contro diverse auto, per fortuna senza ferire nessuno. Sul posto gli agenti della polizia municipale, agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli, per i rilievi.

L'incidente si è verificato in via Lepanto, nei pressi dell'ex Pretura, e l'auto impazzita ha proseguito la folle corsa per circa 500 metri. Al volante della Porsche c'era un giovane di San Giuseppe Vesuviano, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia per essere sottoposto all'alcoltest. Il giovane, secondo quanto ha dichiarato ai caschi bianchi, avrebbe perso il controllo dell'auto perché una macchina gli avrebbe tagliato la strada. Il giovane ha perso il controllo della guida andando a scontrarsi violentemente prima contro una Fiat 500, parcheggiata sul lato opposto della carreggiata, che si e ribaltata a sua volta sul tetto di un’Opel Corsa anch’essa parcheggiata a poca distanza. Successivamente, dopo aver perso una ruota, la Porsche impazzita ha concluso la folle corsa andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.