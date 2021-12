Auto in fiamme, paura nel pomeriggio sulla Cilentana ma nessun ferito

Auto in fiamme, nel pomeriggio, lungo la strada a scorrimento veloce "Cilentana", tra gli svincoli di Ceraso e Vallo della Lucania. Un’auto Citroen C3 ha preso fuoco improvvisamente.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto completamente l’autovettura, che ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Gli occupanti sono riusciti ad uscire illesi dall’abitacolo e i caschi rossi in breve tempo hanno spento l’incendio. L'incidente ha causato anche dei rallentamenti alla circolazione.