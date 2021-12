Alberto e Anna Cameli, due fratelli morti per un incendio in casa a Macerata: sospetto cortocircuito del frigorifero

Un incendio divampato in un appartamento a Macerata è costato la vita a due fratelli di 66 e 65 anni. L'allarme è stato lanciato dai vicini, che hanno visto il fumo uscire dalla casa delle due vittime e avvertito un forte odore di bruciato. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Insieme a loro sono morti anche un cane e un gatto.

Fratello e sorella morti in un incendio a Macerata

Alberto e Anna Cameli, questi i nomi dei due fratelli di Macerata, vivevano insieme anche a causa della disabilità della donna. Alberto Cameli era conosciuto per essere un grande tifoso della Maceratese e per fatto per anni l'autista di Oscar Olivelli, un noto avvocato della zona.

Domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato i cadaveri: l'uomo si trovava in cucina, mentre la donna stava in camera da letto. Sulle cause dell'incidente sta indagando la Polizia. Il rogo potrebbe essere divampato a causa di un corto circuito provocato dal frigorifero. L'appartamento è ora sotto sequestro.