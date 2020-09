Ponticelli, distrutti i vetri di un'auto nei pressi della villa comunale

Ancora un episodio preoccupante a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Ieri sera una donna ha ritrovato la propria automobile completamente vandalizzata, i cui vetri sono stati tutti danneggiati rendendo impossibile l'utilizzo del veicolo. Il parabrezza anteriore risulta lesionato.



, strada a ridosso del parco comunale fratelli De Filippo, in una zona desolata ma con un costante passaggio di veicoli. Nulla è stato spostato o rubato nell’abitacolo, nemmeno l'autoradio e altri oggetti. Nel tratto di strada in cui è avvenuto l'episodio non ci sono videocamere di sorveglianza ma potrebbero essere utili gli occhi elettronici di alcune attività commerciali poste in fondo al viale per individuare i responsabili.

La donna, che ha presentato regolarmente denuncia alle forze dell'ordine, sottolinea che per riparare tutti i vetri distrutti sarà necessario sostenere una spesa di circa 400 euro e che la somma potrebbe aumentare se fosse necessario sostituire anche il parabrezza anteriore.

