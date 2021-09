Napoli, dopo anni si rifanno le strisce pedonali in via Argine: restano le buche

Chi ha attraversato via Argine in queste ultime ore non ha potuto non notare la segnaletica orizzontale appena rifatta. Il bianco marcato delle strisce di fine carreggiata e degli attraversamenti pedonali risalta anche sotto i raggi del cocente sole di fine estate. Dopo anni si interviene nel tratto di strada del quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli: una operazione indispensabile a garantire la sicurezza a coloro che la impegnano con il proprio veicolo e ai numerosi pedoni.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Napoli, si sversa nonostante le telecamere: decoro e igiene ko a... IL PERSONAGGIO Napoli: Ponticelli senza «bipiani» in amianto, il sogno... L'INIZIATIVA Ponticelli, migliaia di beni per gli Afghani. E i giovani portano...

In particolare, negli ultimi giorni si sta intervenendo nel tratto di via Argine a ridosso del centro storico del quartiere di Napoli Est, in corrispondenza dell'ospedale e di numerosi esercizi commerciali. Un intervento faticoso vista l'ampiezza delle due carreggiate (verso il centro storico di Napoli e verso Cercola), il numero di veicoli che transitano a ogni ora e l'ingombrante presenza di altri mezzi ai lati della strada. Il rifacimento della segnaletica, inoltre, risulta particolarmente complicato vista la presenza di numerose “buche” e di importanti dissesti sul manto stradale che non risultano ancora ripristinati. Le piogge e il continuo passaggio di veicoli, specie mezzi pesanti, hanno usurato il “tappetino” della carreggiata rendendo alcuni tratti potenzialmente poco sicuri.

Intanto gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo via Argine sono finiti anche nella campagna elettorale in vista dell'importante appuntamento di inizio ottobre. Qualche candidato ha pubblicizzato l'operazione attraverso i propri canali social scatenando una serie di polemiche tra i cittadini che sottolineano la mancanza di interventi ordinari di manutenzione. Altra questione cui dare una risposta riguarda il verde lungo lo spartitraffico che separa le due carreggiate di via Argine e la pulizia delle caditoie lungo la strada così da garantire decoro e ulteriore sicurezza a tutti.