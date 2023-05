Napoli, Ponticelli: maltratta il padre mentre impugna un coltello, arrestato

Nella mattinata di venerdì 12 maggio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna per una lite in strada.

I poliziotti hanno subito notato un uomo che, impugnando con forza un coltello, stava strattonando una persona anziana, facendola cadere a terra per poi allontanarsi alla loro vista e rientrare nella propria abitazione. Gli operatori, dopo averlo raggiunto, bloccato e disarmato, hanno accertato che era il figlio del signore anziano che aveva aggredito.

L'uomo, un 50enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose e resistenza a pubblico ufficiale.