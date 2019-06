Ponticelli, rinasce la stazione Eav con la street art: i colori della natura contro il degrado

Venerdì 14 Giugno 2019, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova luce per la stazione della Vesuviana di Ponticelli, nella periferia orientale della città. La street art ha permesso di restituire dignità a un luogo da tempo degradato e lasciato a se stesso. Il restyling è stato presentato oggi alla presenza dell’amministratore unico di Eav, Umberto De Gregorio, dell’artista di strada Luca Danza, del vicepresidente della VI Municipalità, Gianluca Maglione, e dell’assessore municipale Ippolito Braccini.I disegni, ispirati alla natura, riguardano sia la facciata esterna dell’edificio, sia i locali interni così come le pareti della banchina. La creatività di Luca Danza - che ha già collaborato con Eav per la realizzazione delle opere nella stazione della linea Cumana di Bagnoli - ha permesso di rivitalizzare e animare la stazione dando spazio anche alla fantasia dei giovani del territorio che hanno collaborato al restyling: sono sette, infatti, gli artisti napoletani coinvolti. Tutto il materiale necessario, come la vernice e gli spray, è stato completamente autofinanziato dai giovani artisti senza alcuna spesa a carico dell’azienda. Due mesi di organizzazione tra sopralluoghi, progettazione, autorizzazioni e per la realizzazione dei murales. All’evento era presente anche l’ingegnere Luca Brancaccio, responsabile del progetto CREAV, l’iniziativa di Eav per valorizzare, con opere di street art, i beni e le stazioni gestite dall’ente. Sono numerose quelle già interessate da interventi di questi tipo: a Napoli Est sono quelle di San Giovanni a Teduccio e di Gianturco.Oltre le opere di street art, la stazione di Ponticelli è stata oggetto di una completa riqualificazione da parte della impresa titolare di regolare contratto di manutenzione. In particolare, i lavori hanno riguardato il rifacimento degli intonaci, la pitturazione del fabbricato viaggiatori e delle pareti laterali delle banchine. Si è intervenuti anche sulle pensiline e sul sovrappasso pedonale, con il rifacimento del corrimano e l’installazione antiscivolo sugli scalini. Inoltre, tutta la struttura è stata dotata recentemente di un nuovo impianto di videosorveglianza. Per scoraggiare fenomeni criminali e la presenza di tossicodipendenti l’Eav ha disposto anche la presenza di una guardia giurata.La stazione resta al momento non presenziata da alcun dipendente Eav, motivo per il quale la biglietteria e i servizi igienici restano non fruibili per gli utenti. Probabilmente solo l’anno prossimo si potrà arrivare a un presenziamento parziale della struttura. Inoltre è impossibile per le persone con disabilità raggiungere la banchina per i treni verso il centro città.Non è mancata la contestazione da parte di un utente che, rivolgendosi a De Gregorio, ha sottolineato il ritardo continuo dei treni della Vesuviana. L’amministratore unico dell’azienda ha replicato sottolineando lo sforzo di Eav nell’assunzione di nuovo personale e della ristrutturazione dei convogli.