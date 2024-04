Napoli, a Ponticelli ripartono i lavori di restauro del municipio

«Partono i lavori affinché riapra la sede comunale di Ponticelli chiusa da oltre un anno. Grazie alla collaborazione del gruppo Maresca sono state reperite le risorse necessarie per finanziare le attività e ridare al territorio un pezzo indispensabile delle istituzioni. Con la collaborazione dei consiglieri Massimo Cilenti e Demetrio Paipais si compie un atto di civiltà fondamentale per Ponticelli, grazie ad una azione congiunta opposizione-maggioranza che pone rimedio ad una scelta scellerata che aveva condotto alla chiusura».

Così in una nota congiunta Catello Maresca, magistrato, componente della Consulta Bicamerale questioni Regionali e la consigliera comunale Rosaria Borrelli in merito all'avvio dei lavori per il recupero della sede Municipale di Ponticelli.

«Ponticelli, come tante altre parti più vulnerabili della città, ha bisogno di attenzione costante e presenza come quella che il gruppo Maresca ha sempre dimostrato di avere» conclude la nota.