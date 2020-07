Pozzuoli-Casamicciola, sul traghetto troppi passeggeri: scatta la multa per la compagnia

Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, nella mattinata odierna, il personale della Guardia Costiera di Ischia ha effettuato dei controlli di polizia in materia di sicurezza della navigazione nel porto di Casamicciola Terme. Dagli accertamenti è emerso che una delle unità navali, in collegamento marittimo da Pozzuoli a Casamicciola, viaggiava con un numero di passeggeri superiori al massimo consentito e, conseguentemente, si è proceduto a contestare l’illecito al Comando di Bordo e alla Società di Navigazione. Inoltre, sempre nell’ambito degli accertamenti odierni, si è proceduto alla verifica documentale degli automezzi presenti a bordo, per i quali non sono state riscontrate irregolarità. I controlli in materia di sicurezza della navigazione da parte del personale della Guardia Costiera sono stati ulteriormente intensificati a seguito di alcuni accertamenti che – nei giorni scorsi – avevano fatto emergere delle irregolarità sui collegamenti dedicati per il trasporto di RSU e merci pericolose, da parte dei vettori marittimi autorizzat

Ultimo aggiornamento: 16:56

