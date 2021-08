Pozzuoli, discarica di rifiuti nel colombario romano

C'è persino un tavolo di plastica tra i tanti rifiuti e inerti che ingombrano un antico colombario d'epoca romana, in via cupa Cigliano a Pozzuoli.

Le condizioni del monumento archeologico, purtroppo sembrano aggravarsi col tempo, diventando un vero e proprio sversatoio di rifiuti.

Il monumento funerario, dove sono ancora visibili le nicchie destinate a contenere le urne con le ceneri dei defunti, fa parte di una più ampia area funeraria conosciuta come necropoli di Cigliano, che asieme a quelle di via Celle e via San Vito, rappresenta una delle più ampie aree sepolcrali dell'antica Puteoli, oggi l'odierna Pozzuoli.