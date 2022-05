Caro prezzi in Campania, non è solo effetto guerra: ​aumenti del 20% su pesce e latticini

Guerra e caro prezzi: i conti non tornano. I costi dei prodotti della filiera alimentare, compresi quelli non legati all’orribile conflitto in corso da quasi 3 mesi nel cuore dell’Europa, sono aumentati ben oltre la crescita delle spese di produzione e trasporto. Tempi duri, insomma, per le famiglie e per gli imprenditori. A lanciare l’allarme sono la Fipe Campania e Confesercenti Franchising. Pranzo o cena «saliti mediamente del 15%, in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati