Procida, in arrivo da Arpac Campania monitoraggio speciale della qualità dell'aria

Un monitoraggio speciale per misurare la qualità dell'aria viene effettuato in questi giorni dall'Arpac sull'isola di Procida. L'agenzia ambientale della Campania, a seguito di una richiesta dell'amministrazione comunale procidana, ha inviato sull'isola un mezzo mobile in grado di rilevare le concentrazioni in atmosfera di un set di inquinanti che comprende ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio, polveri sottili PM10, PM2.5 e PM1 - queste ultime con misurazioni a frequenza oraria -, oltre a diversi parametri meteorologici.

Il prestigioso riconoscimento di capitale italiana della cultura fornisce quindi anche l'opportunità di raccontare la qualità dell'ambiente nelle isole del Golfo e di comunicare la conoscenza sedimentata negli anni dall'Arpa Campania circa le condizioni delle risorse ambientali nelle località culturalmente e paesaggisticamente più rappresentative del territorio. Il laboratorio mobile è stato attivato nei pressi della scuola elementare Vittorio Scialoja dai tecnici della Uoc Rìreti di monitoraggio e centro meteo dell'Arpa Campania.