Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:16

La famiglia di Alessandra Madonna, la 24 enne di Melito travolta e uccisa dall'auto guidata dall'ex fidanzato, ha sporto una nuova denuncia nei confronti di Giuseppe Varriale. Questa volta - secondo quando denunciato ai carabinieri da Olimpia Cacace, madre della ragazza morta nel settembre di due anni - "per la pubblicizzazione di prodotti commerciali su una pagina Facebook". In violazione, secondo quando denunciato ai carabinieri della stazione di Mugnano, delle disposizioni in materia di arresti domiciliari. Varriale, da tempo ristretto ai domiciliari, è stato condannato alcuni mesi fa in appello a 8 anni 2 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale.