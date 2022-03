Pronto soccorso, ospedale San Paolo. Qui un 16enne, incensurato, è stato accompagnato dal papà nella notte scorsa. Ferito allo zigomo e con il naso fratturato, le lesioni sono state giudicate guaribili in 25 giorni. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il 16enne sarebbe stato aggredito a Mergellina per motivi non chiari. Colpito da alcuni suoi coetanei, mai visti prima. Indagano i carabinieri.