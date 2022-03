Lancio di oggetti contro la sorella che chiama la polizia: arrestato

Una lite familiare. L'ennesima. Ad avere la peggio una donna, colpita dal fratello, già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Aggredita e colpita con un lancio di oggetti, fino a quando i poliziotti non sono entrati nell’appartamento all'Arenaccia e hanno bloccato l’uomo, trovato in possesso di una dose di crack del peso di circa 0,2 grammi. G.E., 35enne napoletano, è stato arrestato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia nonché denunciato per evasione e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Quattro reati commessi in un attimo.



