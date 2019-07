Sabato 13 Luglio 2019, 14:16

Li hanno arrestati a Villaricca, dove avevano puntato una pistola contro un automobilista per sottrargli il rolex. A finire in manette per tentata rapina il 24enne Antonio Polverino e il 27enne Patrizio Sannino, entrambi di Napoli e già noti alle forze dell'ordine. I due erano a bordo di uno scooter con targa oscurata con nastro adesivo quando sono stati sorpresi da una pattuglia di passaggio. Caschi integrali calzati, avevano puntato una pistola contro un’automobilista fermo nel traffico che al polso indossava un Rolex del valore di circa 10 mila euro. Alla vista dei militari, Polverino e Sannino sono fuggiti ma sono stati immediatamente raggiunti e bloccati. Arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Poggioreale. Sequestrato lo scooter e l’arma utilizzata: una pistola scenica privata del tappo rosso.