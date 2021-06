Quarto, dosi droga a un 17 enne: arrestato spacciatore

Arrestato mentre cedeva droga a un cliente di 17 anni. E' finito in manette, a Quarto, il 26 enne Roberto Zarra, già noto alle forze dell'ordine. Ad arrestarlo i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli.

I militari hanno notato il ragazzo al corso Italia mentre si avvicinava ad alcuni giovani e lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di hashish. Controllata la zona da cui proveniva il pusher, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, 35 grammi di marijuana, vario materiale per il confezionamento della droga e un telefono cellulare. Zarra è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio.