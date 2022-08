Quarto, sversamenti illegali: denunce e sequestri della polizia municipale

Contrasto agli sversamenti illegali da parte della polizia municipale di Quarto, diretta dal comandante Perrotta e dal maresciallo Simeoli, negli ultimi giorni.

In via Grotta del Sole i caschi bianchi hanno sorpreso un uomo per l'abbandono e il rogo di rifiuti attraverso delle telecamere di video sorveglianza e delle foto trappole. Una volta identificato è stata trasmessa una denuncia alla procura della repubblica di Napoli e una sanzione di 600 euro.

Due, invece, le denunce elevate in via Crocillo per l'abbandono di rifiuti urbani, mentre, diverse sono state quelle in via Campana. Al Corso Italia, invece, i vigili urbani hanno sorpreso un cittadino non di Quarto a cui è stata elevata una multa di cento euro sempre per sversamento illegale.