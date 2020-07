Racket sul cantiere edile, arrestati i due esattori del clan Mallardo

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Dda di Napoli, a carico di Marco Ruggiero, 42enne di Giugliano in Campania, e Giulio De Maria, 45enne di Quarto Flegreo, gravemente indiziati di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose. I due uomini, che sono considerati essere contigui al clan camorristico Mallardo attivo nella zona di Giugliano e comuni limitrofi, il 6 luglio si sarebbero presentati in un cantiere edile di una palazzina in ristrutturazione dove, evocando l'appartenenza alla locale criminalità organizzata, avrebbero intimato al titolare dell'impresa di «andare a pagare a Giugliano» prima di continuare con i lavori. L'imprenditore, iscritto alla associazione anti-racket di cui esponeva il cartello all'esterno del cantiere, si è immediatamente rivolto ai militari facendo avviare le indagini che hanno portato all'emissione del provvedimento restrittivo.

