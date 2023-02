Si spara e si piazzano bombe da Napoli Est a Napoli Ovest ed è ancora il racket di matrice camorristica la pista più battuta per entrambi gli episodi avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Una bomba carta è stata fatta esplodere nottetempo all'esterno di un negozio di alimentari, in via delle Repubbliche Marinare 308, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Lo scoppio ha divelto la saracinesca. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato che indaga sulla matrice del gesto, ma la pista maggiormente battuta resta quella dell'intimidazione a scopo di racket.

Diversa la dinamica, ma con medesimo intento, i colpi di arma da fuoco che sono stati esplosi sempre nella notte tra sabato e domenica contro un centro scommesse, Goldbet, avvenuto in via del Maratoneta. Siamo, in questo caso nel quartiere di Soccavo, nella zona occidentale della città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Bagnoli e del Nucleo investigativo di Napoli. Due le ogive trovate dai militari impegnati nei rilievi. Non ci sono stati feriti causati dai colpi di pistola, ma chi ha agito lo ha fatto per lanciare un segnale. Ormai da mesi gesti simili si ripetono con una certa frequenza tanto nella zona orientale della città che in quella occidentale. Non c'è alcun collegamento tra i due episodi avvenuti due notti fa insistendo nelle due zone differenti famiglie di clan e della criminalità organizzata che, però, agiscano nel medesimo modo per mietere terrore in città.