Raid ai danni della farmacia “Ambrosiana” di Caivano: bottino tremila euro

Un altro colpo messo a segno a Caivano ai danni della farmacia Ambrosiana di via Necropoli (angolo via Cesulo), già finita in precedenza nel mirino di malviventi.

Stavolta l’assalto ha fruttato ai ladri circa tremila euro, la somma custodita nella cassaforte elettronica dell’esercizio sanitario del dottor Raffaele Marzano.

Il raid è stato messo a segno nelle ore notturne da una gang, verosimilmente composta da più persone, che, dopo aver forzato la serranda d’ingresso con il classico “piede di porco”, si è poi impossessata del contenuto della cassa automatica svuotandola completamente.

I malfattori, inoltre, hanno rovistato anche nei vari cassetti e armadietti dell’esercizio commerciale alla ricerca di altro eventuale bottino.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale compagnia, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo, che, dopo aver acquisito realtive immagini della videosorveglianza interna della farmacia, sono ora alla ricerca dei manigoldi.