Rapina e spaccio di droga: arrestate 10 persone dell'area di Secondigliano

Dieci persone, tutte di età compresa tra i 26 e i 67 anni, sono state arrestate dalla Squadra mobile di Napoli in quanto gravemente indiziate di tentata rapina aggravata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea che dispone la custodia in carcere per due indagati e gli arresti domiciliari per altri otto.

Si tratta dell'esito di un'indagine svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Napoli su due uomini che, la mattina dell'11 novembre 2019 nel quartiere Secondigliano, a bordo di uno scooter hanno tentato di rapinare una donna del proprio orologio Rolex. Le indagini hanno permesso di raccogliere indizi circa l'esistenza di due diversi gruppi, operativi prevalentemente nelle zone di Cappella a Pontenuovo, Case Nuove e Gianturco, dediti alla vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, e hanno consentito agli investigatori di arrestare in flagranza di reato alcuni dei pusher e sequestrare diversi quantitativi di droga.