Rapinarono un rolex da 200mila euro a Milano: arrestati a Napoli

Due rapinatori di 32 e 42 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano per aver strappato un orologio del valore di 200mila euro dal polso di un imprenditore lo scorso 15 settembre. L'uomo era a bordo della propria Ferrari 488 quando i due scippatori lo hanno avvicinato e, con la collaudata tecnica dello specchietto (si urta lo specchietto affinché la vittima allunghi il braccio) lo hanno aggredito all'angolo tra viale Sarca e via Rodi. Il bottino è stato il suo Richard Mille in serie limitata.

Gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dei rapinatori tra Milano e Reggio Emilia, e hanno individuato lo scooter utilizzato per quello ed altri colpi. Questa mattina i colleghi di Napoli hanno eseguito nel capoluogo partenopeo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due sospettati.

