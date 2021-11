I furbetti del reddito di cittadinanza, spuntano Ferrari, yacht e castelli

Ogni tre controlli sui redditi di cittadinanza percepiti in Campania se ne scopre uno incassato illecitamente. È l’incredibile dato che emerge dalla maxi-operazione presentata ieri dai carabinieri sui furbetti del sussidio. E se Napoli fa da capofila la situazione non è poi più incoraggiante nel resto d’Italia. Nel solo 2021, ben 41 milioni di euro sono finiti nelle tasche di chi non ne aveva diritto su tutto il territorio nazionale. Oltre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati