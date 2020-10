Reddito di cittadinanza, trovati sei lavoratori in nero (col sussidio) in un supermarket di Casoria

I carabinieri della stazione di Casoria, durante un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli, hanno ispezionato e sanzionato il titolare di un supermercato di via Amato. All'interno dell'attività, controllata con la collaborazione dei militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, sono stati individuati e identificati 6 lavoratori «in nero». Due di questi - hanno accertato i carabinieri - sono risultati beneficiari della misura del reddito di cittadinanza. Per il titolare dell'attività, poi sospesa, sono state elevate sanzioni per oltre 30mila euro.

