Rider aggredito a Napoli: confermati fermi per i quattro minorenni

Il giudice Marina Ferrara del Tribunale dei Minorenni di Napoli ha confermato il decreto di fermo emesso dalla Procura dei Minorenni nei confronti dei quattro minorenni del branco composto anche da due maggiorenni, che la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorsi ai danni di un rider napoletano, Giovanni Lanciato, di 50 anni, a cui una banda composta da sei giovanissimi ha rubato lo scooter.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Rider picchiato e rapinato a Napoli: restano in cella i due ventenni... LA VIOLENZA Rider picchiato e rapinato, il flop dei controlli: «Napoli... LE INTERVISTE DEL MATTINO Rider picchiato e rapinato a Napoli, la mamma del baby calciatore... IL CASO Rider rapinato a Napoli, inchiesta su maxicolletta neomelodici:...

Il giudice ha anche disposto la detenzione per i due 17enne e i due 16enni, in un istituto minorile. I ragazzi e i genitori sono scoppiati in lacrime dopo la lettura della sentenza. La camera di consiglio è durata circa due ore. Secondo quanto si è appreso i ragazzi hanno risposto a tutte le domande poste dal giudice, hanno ammesso le loro responsabilità e si sono mostrati estremamente collaborativi con l'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA